DAX - Beschwerlicher Weg nach oben

Ausgehend von der Unterstützung bei 12.580 Punkten läuft seit 7. März eine dynamische Gegenbewegung nach oben. der dünne graue Prognosepfeil skizziert grob tendenziell den erwarteten Kursverlauf. Mittelfristig, also auf Sicht von Wochen und Monaten, ist eine Erholung bis zum Allzeithoch bei 16.300 Punkten möglich. Aufgrund der starken Aufwärtsimpulsivität wird rein charttechnisch eine deutliche Kurserholung mit Zielmarken bei 14.800, 15.000 und 16.290 Punkten möglich. Allerdings arbeite ich in der Skizze nur mit einem dünnen grauen Prognosepfeil. Wenn sich die Signallage konkretisiert und verstärkt, stelle ich wenn möglich auf dick schwarz oder dick blaue Pfeile um.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)