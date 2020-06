DAX: Besser nichts riskieren

Investoren haben es im Dienstagshandel tunlichst vermieden, sich zu sehr aus dem Fenster zu lehnen, der deutsche Leitindex beendete seinen Handel auf der markanten Hürde und Triggermarke von 12.500 Punkten. US-Indizes blieben ebenso impulslos in der Schwankungszone der vergangenen Handelstage.

Das vorsichtige Vorgehen von Anlegern spiegelt bedachtes Handeln wider. Doch für einen Ansturm auf die aktuellen Monatshochs muss anstandslos ein nachhaltiger Kurssprung über 12.500 Punkte gelingen, nur hierdurch ließe sich im weiteren Verlauf Aufwärtspotenzial an 12.913 Punkte und vielleicht noch in einer überschießenden Welle an rund 13.000 Punkte ableiten. Solange dieser Schritt ausbleibt, bleibt das Kursmuster weiterhin als fragil einzustufen.

Allerdings konnten die am Dienstag vorgelegten Einkaufsmanagerindizes bärischen Marktteilnehmer noch einen Strich durch die Rechnung machen. Diese kommen erst unterhalb von 12.132 Punkten zum Zuge und könnten an einer Abwärtsbewegung zurück auf 12.000 bzw. 11.624 Punkte partizipieren. Wie sich aber in der jüngsten Vergangenheit auch gezeigt hatte, sind Short-Ansätze zuletzt nur bedingt erfolgreich gewesen.

Erste Wirtschaftsdaten trafen bereits in der Nacht zum Mittwoch mit Japans Dienstleistungspreise (SPPI) Mai und die Kurzfassung des Protokolls der letzten geldpolitischen Notenbanksitzung ein. In wenigen Minuten geht es mit ACEA Nfz-Neuzulassungen aus Mai weiter, gefolgt vom Insee-Geschäftsklima (Gesamtindex) per Juni Frankreichs um 8:45 Uhr. Um 10:00 Uhr richtet sich der Blick auf Deutschlands ifo-Geschäftsklimaindex per Juni, ab 13:00 Uhr stoßen die USA mit MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche hinzu, bevor es um 15:00 Uhr mit dem FHFA-Hauspreisindex aus April weitergeht.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 12.617 // 12.763 // 12.880 // 13.000 // 13.100 // 13.132 Unterstützungen: 12.500 // 12.360 // 12.272 // 12.132 // 12.200 // 12.132

