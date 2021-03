DAX bremst sich an 14.000 aus? Beyond Meat und AirBNB mit hohen Kosten aber Phantasie, Hugo Boss

Replaced by the video

Bei Einzelwerten schauen wir zunächst auf Beyond Meat. Weitere Kooperationen mit KFC, Pizza Hut und Taco Bell können die Phantasie nach den Quartalszahlen weiter in Schwung halten. So korrigierte die Aktie eher gering und konzentriert sich auf den Blick in die Zukunft.

Die Zukunft dürfte nach Meinung von Daniel Saurenz auch bei AIRBNB gut aussehen. Der teuerste Touristikkonzern der Welt hat zwar 2020 massive Verluste verzeichnet, aber wie damals bei Amazon eine Menge an Daten gesammelt. Diese könnten nun im Bereich der Immobilien genutzt werden. Zudem ist nach dem Lockdown eine breitere Aufstellung als Hotels bieten können ein großes Argument für Kunden.

Dritter Wert ist Hugo Boss. Der Modehersteller überzeugt durch eine breite Produktpalette und sieht im Chartbild gut aus. Nach der gestrigen Vorstellung von LVMH ist dieser Wert im Lockdown ebenfalls einen Blick wert.

