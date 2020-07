DAX: Bullenfalle?

Nach einer hoffnungsvollen ersten Tageshälfte legte der DAX am Dienstag auf über 13.300 Punkte zu, in der zweiten Hälfte schmolzen nahezu alle Gewinne wieder dahin. Der Euro sprang gegenüber dem US-Dollar zeitgleich auf 1,1540 USD hoch, Gold profitierte ebenfalls im späten Handel.

Aufgrund der dynamischen Veränderung ist das eine denkwürdige Situation für Marktteilnehmer, noch kann der deutsche Leitindex das Niveau von 13.000 Punkten verteidigen. Sollte sich der Vorstoß vom Dienstag jedoch als klassische Bullenfalle herausstellen, käme noch sehr viel größere Verluste auf Investoren zu.

Unterhalb von 13.000 Punkten drohen direkte Abschläge in Richtung 12.500 bzw. zurück zum 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) bei 12.186 Punkten. Damit scheint die Ende Februar gerissene Kurslücke ihre Aufgabe zu erfüllen und für einen Pullback zu sorgen. Oberhalb von 13.200 Zählern könnte ein Rücklauf an 13.500 Punkte vollzogen werden, darüber würden schließlich die Rekordhochs bei 13.795 Punkten in den Fokus der Anleger rücken.

Erste Wirtschaftsdaten trafen in der Nacht zum Mittwoch mit Japans Einkaufsmanagerindex aus dem verarbeitenden Gewerbe aus dem Monat Juli (vorläufig) ein. Aus Europa stehen heute keine Impulse an, ab 13:00 Uhr stoßen die USA mit MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche hinzu, zu 15:00 Uhr steht der FHFA-Hauspreisindex aus dem Monat Mai auf der Agenda.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 13.316 // 13.386 // 13.425 // 13.600 // 13.700 // 13.795 Unterstützungen: 13.147 // 13.046 // 13.000 // 12.913 // 12.880 // 12.811

