DAX eilt von Rekord zu Rekord, aber…

Trotz sich weiter eintrübender Wirtschaftsdaten für die Eurozone, feiern Investoren dies ausgiebig mit frischen Rekordhochs, ein Ende der steigenden Notierungen beim deutschen Leitindex DAX ist damit nicht absehbar. Die Charttechnik könnte auf den Kursverlauf eine mögliche Antwort liefern.

Die guten Vorgaben der internationalen Börsen treiben den deutschen Hauptindex weiter an, den Höchststand notierte das Barometer im heutigen Handelsverlauf bei 13.747 Punkten. Aber auch die Nebenindizes wie der MDAX und SDAX markierten neue Rekorde, der Technologieindex TecDax legte sogar auf ein 19-Jahres-Hoch zu. Unklar bleibt allerdings, wie groß die Delle ausgelöst durch das Corona-Virus und den damit einhergehenden Produktionsstopp in China ausfällt.

Diese spezielle Situation könnte sich im weiteren Verlauf noch bitter rächen, solange aber die Notenbanken das Geld billig halten ist mit einem weiteren alternativlosen Investment in Aktien zu rechnen. Kann sich der DAX-Index zum Ende dieser Handelswoche über das Niveau von mindestens 13.750 Punkten hinwegsetzen, könnte die innere Trendbegrenzung bestehend seit November überwunden werden und damit sogar eine Rallyebeschleunigung einsetzen. Kursgewinne bis rund 14.000 Punkte wären in diesem Fall rasch zu erwarten, darüber könnte es auf 14.500 Zähler weiter raufgehen.

Ein weiterhin möglicher Abpraller von der inneren Trendlinie könnte dagegen für Abgaben in den Bereich der Unterstützungszone bei 13.600 Punkten sorgen. Sollte dieses Niveau für keine nachhaltige Stabilisierung ausreichend sein, müssen weitere Abgaben in Richtung der Jahreshochs aus 2019 bei 13.425 Zählern einkalkuliert werden. Die weiteren Reaktionen an den Börsen sollten in den nächsten Tagen unbedingt sehr engmaschig überwacht werden.

Weitere Wirtschaftsdaten sind tendenziell Mangelware, um 15:30 Uhr wird der britische CB-Index der Frühindikatoren per Dezember erwartet, um 16:30 Uhr folgen US-Rohöllagerbestände aus der Vorwoche, gefolgt von frischen Daten zum US-Haushaltssaldo aus Januar.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 13.750 // 13.773 // 13.810 // 13.945 // 14.000 // 14.121 Unterstützungen: 13.671 // 13.600 // 13.520 // 13.425 // 13.371 // 13.300

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.