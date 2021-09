DAX: Erneut an EMA 50 gescheitert

Trotz eines festen Starts in die neue Handelswoche und temporären Anstiegs über den EMA 50, musste sich der Deutsche Aktienindex DAX am Montag genau diesem geschlagen geben. Insbesondere die fallenden Konjunkturerwartungen sorgten für einen Dämpfer am deutschen Aktienmarkt.

Nichtsdestotrotz blicken Anleger langfristig positiv in die Zukunft, kurzzeitig beherrscht jedoch hohe Volatilität die Märkte, die sich insbesondere in der abgelaufenen Woche mit saftigen Abschlägen bemerkbar machten. Wird der EMA 50 auf Tagesschlusskursbasis nicht zurückerobert, dürfte sich die Abwärtsvariante zeitnah durchsetzen. Theoretisch hat der DAX-Index mit dem gestrigen Tageshoch bei 15.787 Punkten sein maximales Erholungsziel erreicht und könnte nun in eine zweite Verkaufswelle übergehen. Diese dürfte unterhalb der Vorwochentiefs von 15.453 Punkten in den Bereich von 15.300 Punkten abwärts reichen. In einer überschießenden Welle wären sogar Abschläge auf 15.200 Punkte möglich. Auf der Oberseite gilt es dagegen ein wahres Bollwerk von Widerständen zu überwinden, allen voran den EMA 50 und die darüber liegende Hürde von 15.810 Punkten. Für einen Anstieg zurück an die Rekordstände bei 16.030 Zähler bedarf es jedoch eines Kursanstiegs mindestens über 15.900 Punkte. Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Dienstag mit endgültigen Zahlen zur Industrieproduktion aus Juli vorgelegt, ab 10:00 Uhr geht es mit dem IEA-Monatsbericht zum Ölmarkt weiter. Zur Mittagsstunde melden sich die USA mit ersten Nachrichten zum NFIB-Small-Business-Index per August zu Wort. Ab 14:30 Uhr schlägt die Stunde von US/Verbraucherpreisen - darunter auch die Kernrate - und den Realeinkommen aus August. DAX (Tageschart in Punkten) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com) Wichtige Chartmarken Widerstände: 15.707 // 15.810 // 15.896 // 15.958 // 15.965 // 16.050 Unterstützungen: 15.648 // 15.609 // 15.500 // 15.440 // 15.300 // 15.194 Interessenkonflikt Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG: Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Haftungsausschluss Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

