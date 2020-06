DAX-FLASH: Fortsetzung der Erholungsrally erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem verlängerten Pfingstwochenende winken den Anlegern am Dienstag im Dax deutliche Gewinne: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 2,8 Prozent höher auf 11 911 Punkte. Nach dem Rückschlag vom Freitag würde der Dax damit im zweiten Anlauf die exponentielle 200-Tage-Linie wieder deutlich überschreiten. Es winkt ein neues Erholungshoch nach dem vierwöchigen Corona-Crash bis Mitte März.

Nach der Erleichterungsrally in Hongkong zu Wochenbeginn seien die Anleger wieder deutlich risikofreudiger, erklärte Marktstratege Michael McCarthy von CMC Markets. Davon zeugten steigende Kurse an der Wall Street und in Asien sowie anziehende Preise für Öl und Industriemetalle. US-Präsident Donald Trump hatte in seiner Reaktion auf Chinas Einmischung ins eigentlich autonome Hongkong die befürchtete weitere Zuspitzung des Konflikts zwischen den USA und China vermieden./ag/zb