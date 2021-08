DAX-FLASH: Warten auf nächsten Schub in Richtung 16 000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax bleibt in Reichweite der 16 000-Punkte-Marke. Nach zwei Rekordtagen, die den Dax in der Spitze bis auf 15 964 Zähler führten, sieht es am Freitag nach einem wenig bewegten Start aus. Allerdings war dies zuletzt häufiger der Fall, bevor im Laufe des Tages Bewegung in den Markt kam. Der Broker IG taxierte den Dax zuletzt knapp mit 0,06 Prozent im Plus auf 15 948 Punkte. Derzeit steuert der Leitindex auf ein Wochenplus von 1,2 Prozent zu.

Die New Yorker Börsen hatten es dem Dax am Vorabend nachgemacht mit erneuten Rekorden beim Dow Jones Industrial und dem S&P 500 . Dem folgen die Börsen in Fernost aber nicht eindeutig: Geprägt von stellenweise anziehenden Infektionszahlen mit der Delta-Variante des Coronavirus war das Bild dort gemischt. Klare Verluste gab es vor allem in Seoul.

Laut dem Marktbeobachter Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets wurden viele Investoren mit dem jüngsten Ausbruch des Dax in neue Rekordhöhen auf dem falschen Fuß erwischt. Zuletzt war der Leitindex nämlich im Bereich der Rekorde immer wieder nach unten gedreht. Auf dem nun erreichten hohen Niveau sehen Börsianer derzeit so etwas wie ein Tauziehen zwischen Bullen und Bären.

"Für einige, die an der Seitenlinie auf fallende Kurse gewartet haben, ist der Druck einfach zu groß geworden. Jetzt müssen sie in den Markt. Andere sehen die neuen Hochs als Ausbruch nach oben und stocken ihre Bestände auf", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Manche Profis wiederum seien dazu bereit, für eine Absicherung gegen deutlich fallende Kurse überdurchschnittlich hohe Prämien auszugeben./tih/jha/