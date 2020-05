Dax höher erwartet - EU-Rettungsplan im Blick

Frankfurt (Reuters) - In Erwartung eines Rettungsplans für die europäische Wirtschaft wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch höher starten.

Am Dienstag hatte er dank Hoffnungen auf eine rasche Erholung der Konjunktur ein Prozent auf 11.504,65 Punkte zugelegt.

Am Mittag will EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ihre Vorschläge für die Ankurbelung der von der Coronavirus-Pandemie gebeutelten Konjunktur vorlegen. Vergangene Woche hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron einen 500 Milliarden Euro schweren Wiederaufbaufonds ins Gespräch gebracht, der Staaten Zuschüsse zahlt und über Anleihen finanziert wird, die die EU-Kommission aufnimmt. Ein Alternativ-Plan von vier EU-Staaten sieht vor, lediglich günstige Kredite anzubieten. Dem Widerstand der "Sparsamen Vier" zum Trotz bringe das Einlenken Merkels neuen Schwung in die Diskussion um eine Vergemeinschaftung von Schulden, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com.

Daneben richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die Veröffentlichung des "Beige Book" am Abend (MESZ). Vom Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed erhoffen sie sich Hinweise auf weitere Konjunkturhilfen.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 11.504,65

Dax-Future 11.577,00

EuroStoxx50 2.999,22

EuroStoxx50-Future 3.005,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 24.995,11 +2,2 Prozent

Nasdaq 9.340,22 +0,2 Prozent

S&P 500 2.991,77 +1,2 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei 21.402,74 +0,6 Prozent

Shanghai 2.844,65 -0,1 Prozent

Hang Seng 23.289,90 -0,4 Prozent