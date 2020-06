Dax höher erwartet - US-Daten im Blick

Frankfurt (Reuters) - In Erwartung neuer Hinweise auf den Gesundheitszustand der US-Wirtschaft wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag höher starten.

Auf dem Terminplan stehen die Barometer für die Stimmung der Einkaufsmanager in Großraum Chicago und die Laune der Verbraucher in den gesamten USA. Letzteres ist besonders wichtig, da der private Konsum als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft gilt. "Der alarmierende Anstieg der Infektionszahlen könnte sich schon bald in diesen Daten widerspiegeln", warnt Derek Halpenny, Chef-Analyst für Europa bei der Bank Mitsubishi UFJ. Hiervon würden vor allem Konsum-Werte in Mitleidenschaft gezogen.

Außerdem rückt das Thema Brexit wieder ins Rampenlicht: Für eine Verlängerung der Übergangsfrist müsste der britische Premierminister Boris Johnson im Tagesverlauf einen Antrag stellen. Dies hat er bislang stets abgelehnt. Da die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zu EU aber stocken, droht zum Jahreswechsel ein harter Bruch. Experten zufolge hätte dieser schwerwiegende wirtschaftliche Folgen für beide Seiten. Johnson will im Tagesverlauf sein Konjunkturpaket vorstellen, das milliardenschwere Infrastruktur-Investitionen vorsieht.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 12.232,12

Dax-Future 12.247,00

EuroStoxx50 3.232,02

EuroStoxx50-Future 3.218,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 25.595,80 +2,3 Prozent

Nasdaq 9.874,15 +1,2 Prozent

S&P 500 3.053,24 +1,5 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei 22.384,77 +1,8 Prozent

Shanghai 2.984,70 +0,8 Prozent

Hang Seng 24.455,55 +0,6 Prozent