Dax höher erwartet - US-Daten im Blick

Frankfurt (Reuters) - Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag höher starten.

Am Donnerstag hatte er 0,3 Prozent im Plus bei 15.199,68 Punkten geschlossen. Die Wall Street war dank ermutigender US-Arbeitsmarktdaten ebenfalls höher aus dem Handel gegangen.. An den japanischen Märkten zeigten sich die Anleger am Freitag auch in Kauflaune.

Ihr Hauptaufmerksamkeit richten Börsianer auf die US-Einzelhandelsumsätze am Nachmittag (MESZ). Experten rechnen für April im Monatsvergleich mit einem Plus von einem Prozent. Im März hatten Barschecks der Regierung zur Ankurbelung der Konjunktur einen Konsumrausch ausgelöst und den Einzelhändlern ein Einnahmenplus von fast zehn Prozent beschert.

Die Kauflaune der Verbraucher gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft. Überraschend starke Zahlen könnten daher den Spekulationen auf eine anziehende Inflation und eine vorzeitige Straffung der US-Geldpolitik neue Nahrung geben. Diese Ängste hatten den Börsen in den vergangenen Tagen immer wieder zugesetzt.

Insgesamt rechnen Analysten mit geringen Umsätzen, da viele Anleger den Feiertag am Donnerstag für ein verlängertes Wochenende nutzen. Zu den wenigen Firmen, die im Tagesverlauf Zahlen vorlegen, gehört der Autozulieferer Knorr Bremse.

