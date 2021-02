Dax im Plus dank Beruhigung durch Fed-Chef Powell

Der Dax ist nach den Verlusten der vergangenen Tage mit einem Plus in den Handel gestartet. Am Markt wurde auf Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell verwiesen. Der hatte sich zur Geldpolitik geäußert. Bei Puma hält der Corona-Blues noch an.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE000A1EWWW0, DE0006969603, DE0007493991, DE000A1J5RX9, DE0006047004, DE0006062144, DE0005810055,