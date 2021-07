DAX in Seitwärtsrange – nun auf steigende oder fallende Kurse setzen?

Das erste Halbjahr war geprägt von der Corona-Pandemie und von vermehrter Inflationsangst in den USA. Wilhelms weiß, worauf es in der zweiten Jahreshälfte für den DAX ankommt. Abgestimmt auf die aktuelle Marktlage präsentiert der Director Equity Derivatives Public Distribution von der Société Générale zwei passende Produkte. Anleger erfahren außerdem, was es bei diesen Optionsscheinen zu beachten gilt.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008