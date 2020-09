DAX: Index drei Prozent im Plus

In der abgelaufenen Woche verlor das heimische Aktienbarometer DAX noch fünf Prozent an Wert und markierte den tiefsten Stand seit zwei Monaten. Zu Beginn dieser Handelswoche aber kann der Index bereits wieder drei Prozent an Boden gutmachen und hat sich an den 50-Tage-Durchschnitt herangetastet. Damit notiert der Index jedoch an einer ersten markanten Hürde, weitere Widerstände verlauf jetzt nur knapp darüber und werden die Durchsetzungsfähigkeit der Bullen auf die Probe stellen.

Ein Ende der Korrekturbewegung seit Anfang dieses Monats hat sich mit dem heutigen Kurssprung direkt an den 50-Tage-Durchschnitt bei 12.830 Punkten bereits im Vorfeld angedeutet, allerdings herrscht noch immer ein intakter Abwärtstrend seit den aktuellen Monatshochs. Daher darf die aktuelle Aufwärtsdynamik auch nicht allzu sehr überbewertet werden, erst oberhalb eines Kursniveaus von mindestens 13.200 Punkten dürfte der DAX wieder an seine Monatshochs anknüpfen können. Darüber würde schließlich die Ende Februar gerissene Kurslücke um 13.500 Zählern in den Fokus geraten.

Sollte jedoch die Erholungsbewegung zwischen den Kursmarken von 12.880 um 13.000 Punkten abrupt enden, könnte eine neuerliche Verkaufswelle in Richtung der aktuellen Monatstiefs von 12.341 Punkten einsetzen, darunter müsste jedoch zwingend mit einem Test der mittelfristigen Unterstützungszone um 11.624 Punkten gerechnet werden. Erst dann wird eine mehrere Wochen andauernde Erholungsbewegung favorisiert.

Weitere Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag sind sehr rar gestreut, ab 15:45 Uhr hält EZB-Präsidentin Christine Lagarde vor dem Europäischen Parlament eine Rede ab. In den USA richtet sich der Blick auf eine Webinar-Rede von Cleveland Fed-Präsidentin Loretta Mester ab 20:00 Uhr. Insgesamt liegt der Fokus der Marktteilnehmer aber weiterhin auf der sich wieder ausbreitenden Corona-Pandemie sowie den verhärteten Gesprächen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien in Sachen Brexit.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 12.880 // 13.000 // 13.200 // 13.313 // 13.400 // 13.460 Unterstützungen: 12.737 // 12.660 // 12.5050 // 12.353 // 12.253 // 12.151

