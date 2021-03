DAX: Index klettert weiter empor

Der Deutsche Aktienindex DAX erfreut sich auch am Dienstag hoher Beliebtheit und konnte auf ein frisches Rekordhoch zulegen. Die ausbleibende Konsolidierung im Bereich der gestrigen Tageshochs spricht von nicht unerheblichem Kaufdruck, doch die obere Begrenzung des laufenden Trendkanals naht bereits.

Insgesamt wird der DAX-Index seit Dezember in einem intakten Aufwärtstrend gesehen, die bisherige Hürde zwischen 14.130 und grob 14.169 Punkten konnte erst mit einem dynamischen Kurssprung im gestrigen Handel überwunden werden. Das hat dem Barometer weiteres Aufwärtspotenzial zurück an die obere Trendkanalbegrenzung verschafft.

Weitere Gewinne könnten kurzfristig zwar noch folgen, ab 14.600 Zähler wird es jedoch zunehmend schwieriger werden das hohe Niveau aufrechtzuerhalten. Von da an sollten zwingend Rücksetzer eingeplant werden, auch wenn die fundamentale Seite dies derzeit nicht begründen tut.

Eine sofortige Trendumkehr und Rückfall unter 14.200 Punkte würde dagegen von plötzlicher Schwäche im DAX-Index zeugen, weitere Abschläge auf rund 14.000 und darunter auf 13.900 Punkte müssten dann zwingend einkalkuliert werden. Allerdings gibt es derzeit keinerlei Anzeichen für ein derartiges Vorgehen von Anlegern.

Weitere Wirtschaftsdaten stehen in wenigen Minuten mit US-amerikanischen Redbook-Einzelhandelsumsätzen aus der Vorwoche an, als letzte planmäßige Nachricht des Tages werden eine halbe Stunde nach Handelsschluss der New Yorker Börse die wöchentlichen API-Rohöllagerbestände durchgegeben.

DAX (Tageschart in Punkten) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 14.458 // 14.478 // 14.526 // 14.600 // 14.649 // 14.726 Unterstützungen: 14.310 // 14.197 // 14.131 // 14.100 // 13.868 // 13.853

