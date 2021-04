DAX (intraday) - Alles wird besser

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 15.179,39 Pkt (XETRA)

Der April ist für den Deutschen Aktienindex in etwas weniger als 20 Minuten zu Ende und ich glaube, man kann nur froh sein, dass dem so ist. Vor allen Dingen trendorientierte Trader hatten es im April definitiv nicht leicht. Der Index pendelte lediglich seitwärts und das teilweise in einer extrem kleinen Handelsspanne. Gestern kam im Dax wieder etwas mehr Bewegung und damit auch die Hoffnung auf, vielleicht auch einmal über einige Tage in nur eine Richtung laufen zu können. Der heutige Handelstag hat uns dann jedoch erneut eines Besseren belehrt.

Landvermessung in einem Abstand von 100 Punkten!

Es ist als Analyst unfassbar deprimierend, einen Monat lang über eine Berg- und Talfahrt im Dax zu sprechen, in der es teilweise selbst kurzfristig orientierte Trader schwer haben, täglich ein paar Punkte zu verdienen. Trotzdem muss man sich dieser Realität stellen, selbst wenn man sich wünscht, wieder einmal etwas größere Prognosefeile/Ziele und Wahrscheinlichkeiten nennen zu können. Dies ist nämlich auch nach dem heutigen Handel nicht möglich. Wir haben erneut sehen dürfen, wie der Dax zwischen Unterstützungen bzw. Widerständen hin und her pendelt, ohne dass es einen echten Trend gibt. Dummerweise würde selbst ein Ausbruch aus der heutige Range nur wenig Spielraum lassen, da die nächsten Unterstützungen bzw. Widerstände relativ dicht folgen.

Mit Blick auf die kommende Woche bleibt folglich zunächst alles beim Alten. Wir haben im Bullenmarkt eine Konsolidierung auf hohem Niveau, in der sich der Index schwerpunktmäßig seitwärts bewegt. Rangetrading scheint weiterhin das Maß der Dinge zu sein, zumindest im kurzfristigen Bereich. Dabei liegt der Fokus auf der Oberseite auf 15.250 und dann 15.330/355 Punkte. Zur Unterseite wären 15.150 und dann die Unterstützungszone bei 15.100/050 Punkten zu nennen.

DAX - Intraday

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)