DAX (intraday) - Käufe nach Powell-Rede

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 15.850,85 Pkt (XETRA)

Mit dem Start des US-Handels kehrten auch in den Deutschen Aktienindex die Käufer zurück. Die Bullen können hier jedoch nur von einem neuen Allzeithoch träumen, ganz im Gegensatz zu den US-Indizes. Man hat momentan das Gefühl, dass der Deutsche Aktienindex einfach nur mitgezogen wird, selbst aber kein Interesse hat, den Bullenmarkt fortzusetzen und damit endlich auch die Konsolidierung der letzten Wochen zu beenden.

Übergeordnet immer noch bullisch!

Worauf sich Investoren im Dax momentan stützen, ist ein übergeordnet immer noch intakter Aufwärtstrend/Bullenmarkt. Darüber hinaus könnte die aktuelle Konsolidierung um 15.800 Punkte als große Dreiecksformation interpretiert werden. Beides zusammen lässt einen Ausbruch nach oben erwarten, wobei der Index im Anschluss deutlich über 16.030 Punkte ansteigen sollte.

Das Problem bei diesem Szenario ist jedoch die Tatsache, dass das Handelsinteresse im Dax weiterhin am Boden liegt. Auch die relative Schwäche beispielsweise gegenüber den US-Indizes ist nicht unbedingt ein Pluspunkt für die Bullen.

Vorsicht ist besser als Nachsicht!

Heute dürfte der Dax mit einem Plus aus dem Handel gehen. Ob damit auch der Startschuss für eine neue Kaufwelle auf zunächst 15.930 Punkte und später auch zum Allzeithoch gefallen ist, wird sich jedoch erst am Montag zeigen. Hierfür müsste nämlich der Widerstandsbereich um 15.860 Punkte nachhaltig überwunden werden. Scheitern die Käufer hier und der Dax fällt im Gegenzug wieder spürbar unter 15.800 Punkte zurück, könnten die Kurse 15.750 Punkte anlaufen. Gleichzeitig steigt das Risiko für einen weiteren Rutsch in Richtung 15.650 Punkte.

Drei Musterdepots, 12 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt abonnieren!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)