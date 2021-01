DAX: Irgendwo im Nirgendwo

Der deutsche Leitindex Dax fiel von seinen Rekordständen von Montag weiter zurück und hinterließ am Ende nur Fragezeichen. Diese gehen ganz klar aus der Tageskerze hervor, weder Bullen noch Bären konnten deutliche Akzente setzen.

Insgesamt wurde damit die letzte Kurslücke aus Ende Dezember geschlossen, weitere Unterstützungen sind nun an den Septemberhochs von 13.460 Punkten anzutreffen. Sollte sich in den kommenden Tagen weiterer Konsolidierungsbedarf einstellen, fungiert der 50-Tage-Durchschnitt als zuverlässige Stütze und verläuft derzeit bei 13.229 Zählern.

Für einen Gipfelsturm sollte mindestens ein Niveau von 13.720 Punkten überwunden werden, ein Rückläufer an 13.903 Punkte wäre in diesem Szenario denkbar. So viel zu den kurzfristigen Aussichten, mittelfristig steht ein Anstieg an 14.000 bzw. 14.500/14.700 Punkten weiter im Raum.

Der Mittwoch steht wieder ganz im Zeichen der Einkaufsmanagerindizes aus dem Dienstleistungssektor per Dezember, in der Nacht haben bereits China und Japan abgeliefert. Zwischen 9:15 Uhr und 10:30 Uhr folgen Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland, die EWU und Großbritannien. Ab 13:00 Uhr stehen MBA-Hypothekenanträge der US-Amerikaner auf der Agenda, um 14:00 Uhr Deutschlands Verbraucherpreise aus Dezember (Vorabschätzung). Um 14:15 Uhr sollte sich der Blick auf den ADP-Arbeitsmarktbericht ex Agrar für den Monat Dezember richten.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 13.720 // 13.903 // 13.945 // 14.000 // 14.121 // 14.202 Unterstützungen: 13.600 // 13.715 // 13.667 // 13.600 // 13.500 // 13.460

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.