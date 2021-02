DAX: Käufer bleiben chancenlos

Nach einem hoffnungsvollen Start über 14.000 Punkten am Donnerstag kehrte rasch Ernüchterung unter Investoren ein, der deutsche Leitindex DAX rutschte im gestrigen Handel wieder deutlich in die Verlustzone ab. Klare Kursmuster ergeben sich durch die anhaltende Volatilität nicht, die Schwankungen könnten noch eine Weile lang anhalten.

Das nächste Treffen dir MPK soll am Mittwoch stattfinden, bis dahin dürfte die Nachrichtenlage zu Lockerung oder weiteren Maßnahmen gegen das Corona-Virus in Deutschland ziemlich vage bleiben. Diese Unsicherheit scheint sich auch auf den DAX-Index übertragen zu haben, Investoren reagieren teils äußerst impulsiv, insbesondere auf die steigenden Renditen bei den Staatsanleihen in den USA.

Aus technischer Sicht kann ein Gipfelsturm an 14.169 Punkte erste oberhalb von 14.070 Punkten gelingen, mit einem kurzen Zwischenstopp sollte um 14.130 Zählern gerechnet werden. Auf der Unterseite würde ein Bruch des EMA 50 sowie der Marke von 13.800 Punkten einen potenziellen Kursrutsch zurück auf die Septemberhochs bei 13.460 Punkten bereithalten. Klare Signale dürften auch am letzten Handelstag beim deutschen Leitindex ausbleiben.

Eine Reihe von Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Freitag mit Verbraucherpreisen aus dem Großraum Tokio (Kernrate) per Februar, den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion aus Januar vorgelegt. Darunter waren auch Baubeginn aus dem letzten Monat. In Deutschland geht es in wenigen Minuten mit Importpreisen aus Januar los, um 8:45 Uhr folgen Frankreichs Konsumausgaben aus Januar und Verbraucherpreise aus Februar (vorläufig).

Spanien zieht um 9:00 Uhr mit seinen Verbraucherpreisen aus dem aktuellen Monat nach. Ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit Konsumausgaben und persönlichen Einkommen aus Januar dazu, darunter werden auch die PCE-Kernrate, Großhandelslagerbestände und die Handelsbilanz für Waren aus Januar gemeldet.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 14.000 // 14.070 // 14.131 // 14.169 // 14.202 // 14.283 Unterstützungen: 13.800 // 13.759 // 13.664 // 13.460 // 13.400 // 13.311

