DAX Kursindex - Jetzt wird Geschichte geschrieben!

DAX Kursindex - WKN: 846744 - ISIN: DE0008467440 - Kurs: 6.541,70 Pkt (XETRA)

Der DAX Kursindex scheiterte 2015 sowie 2017 und 2018 mit Ausbrüchen über das alte Allzeithoch aus dem Jahr 2000. Mit dem Spitzen V-Reversal nach dem "Corona-Crash" haben die Bullen trotz der gescheiterte Versuche nochmals ihre Dominanz bewiesen, die nun zum nächsten Ausbruchsversuch über die Hochs der letzten 21 Jahre führt. Gelingt nun der nachhaltige Durchbruch, ergeben sich langfristige Kaufsignale.

Was ist der DAX Kursindex?

"Der DAX wie wir ihn aus der täglichen Berichterstattung kennen ist der DAX Performance Index. Weit weniger bekannt und beachtet ist der DAX Kursindex, obwohl dieser zum internationalen Vergleich viel besser geeignet wäre.

Die meisten großen Indizes weltweit werden als Kursindizes berechnet und beachtet. Der DAX ist hier eine Ausnahme in seiner populären Betrachtung als Performance Index. Der Unterschied in den Berechnungen ist die Einbeziehung der Dividendenzahlungen. Bei Performance Indizes werden die Dividenden der Unternehmen mit einberechnet. Beim Kursindex (auch Preisindex genannt) hingegen werden lediglich die Kurse der Einzelwerte genommen. Bei den Einzelwerten kommt es regelmäßig zu Dividendenausschüttungen, was zu Abschlägen im Kurs führt. Der Kursindex ist also um diese Dividendenabschläge bereinigt und notiert entsprechend tiefer als der Performance Index."

Was ist im langfristigen Verlauf geschehen?

Ende 2017 und Anfang 2018 scheiterten die Ausbruchsversuche über die Allzeithochs aus den Jahren 2000 und 2015, größere Abwärtstrends konnten jedoch nicht gestartet werden. Vielmehr deutet die volatile Seitwärtsbewegung der letzten 6 Jahre auf bullischen Druckaufbau hin.

In diesen Wochen bricht der Index über diese zentrale Hürde der Allzeithochs nach oben hin aus. Anbei der langfristige Linienchart:

Wie sieht das kurzfristige Chartbild aus?

Die Chancen auf einen nachhaltigen Ausbruch nach oben hin stehen jetzt sehr gut. Damit würde ein großes Kaufsignal auf den höheren Zeitebenen aktiv werden. Dieses könnte eine Aufwärtswelle einleiten, die im Extremfall mehrere Jahre oder Dekaden andauern wird. Rallyziele liegen zunächst im Bereich um 7.000 - 7.200 Punkte, langfristig könnten die 8.000 und 10.000 Punkte angesteuert werden.

Um die bullischen Szenarien nicht zu gefährden, dürfte der Index ab jetzt nicht mehr signifikant unter 6.080 Punkte abtauchen. Bereits die alten Hochs bei 6.307 - 6.444 Punkten sollten ab jetzt gute Unterstützung bieten.

DAX Kursindex

(© BörseGo AG 2021 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)