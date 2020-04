DAX - Kurzfristig könnte da noch etwas gehen

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 10.332,89 Pkt (XETRA)

Seit Mitte März bildet sich ein kleiner inverser SKS Boden aus. Immerhin. Wir müssen nehmen, was uns der Markt gibt. Reminder: "Wenn der DAX auf 4 Stundenschlusskursbasis überzeugend über 10.130 Punkte ansteigen kann, würde das ein moderates Kaufsignal in Richtung 11.000-11.300 Punkte aktivieren. Eine solche Bewegung wäre aber nicht gleichzusetzen mit einem mittelfristigen Boden im DAX. In dieser kurzen technischen Erörterung geht es lediglich um mögliche kurzfristige Perspektiven."

Es gilt zu beachten, dass nach einem ersten kleinen Ausbruch, nochmals ein Rücksetzer kommen kann. S. graue Prognosepfeile.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)