Dax legt leicht zu

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der Aktienindex Dax hat am Dienstag leicht zugelegt. Kurz nach dem Handelsstart notierte der Leitindex mit plus 0,10 Prozent auf 15.760,86 Punkten. Er blieb damit zumindest in Reichweite des Rekordhochs.

Der MDax der mittelgroßen Werte stieg im frühen Handel um 0,22 Prozent auf 35.685,33 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,2 Prozent.

Die weitere Vorgehensweise in der Corona-Pandemie in Deutschland gehört zu den zentralen Themen der anstehenden Beratungen von Bund und Ländern. Im Blick der Anleger stehen ferner weitere Quartalszahlen sowie am Vormittag die ZEW-Konjunkturerwartungen. Generelle Konjunkturzweifel sollten nicht aufkommen, erwartet die Helaba.