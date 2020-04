DAX legt um 1,5 Prozent zu

Mit vereinzelten Unterbrechungen wegen technischer Probleme in Frankfurt zu Beginn der Woche konnte der DAX intraday ein solides Plus von grob 1,5 Prozent aufstellen. Doch das Chartbild bleibt weiter fragil, am Mittwoch stehen womöglich wichtige Entscheidungen seitens der Politik in puncto Corona-Lockerungen an.

Vor diesem Hintergrund wollen sich Investoren nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen und haben den Leitindex infolgedessen um 10.700 Punkten in eine vorläufige Seitwärtsrange geschickt. Unterstützend wirkt kurzfristig die letztwöchige Hürde von 10.590 Punkten und vor allem deutlich besser als erwartet ausgefallene Daten vom chinesischen Außenhandel. Sowohl die chinesischen Exporte als auch die Importe lagen im März den offiziellen Daten zufolge deutlich über den Erwartungen.

Mit jedem weiteren Zugewinn in die Nähe des 50-Tage-Durchschnitts bei aktuell 10.951 Punkten läuft der deutsche Leitindex Gefahr, zurückgeworfen zu werden. Noch ist der Aufwärtstrend bestehend seit Mitte März intakt, erst unterhalb von 10.300 Punkten dürfte dieser sich langsam anfangen aufzulösen und Abgaben in Richtung 9.500 Punkte ermöglichen.

Technisch gesehen steht dem heimischen Barometer oberhalb von 10.370 Punkten jedoch maximales Kurspotenzial an 11.678 Punkte zur Verfügung. Mit einem Dämpfer ist um 11.000 Punkten zu rechnen, sollte dort die Erholungsbewegung ein Ende finden, könnten wieder neue Jahrestiefs drohen.

Weitere Wirtschaftsdaten folgen ab 15:45 Uhr mit frischen Zahlen zum Volumen der EZB-Käufe von Staatsanleihen, Pfandbriefen und ABS-Papieren. Ab 17:30 Uhr halten die Weltbank und Internationaler Währungsfonds (IWF) ihre Frühjahrstagung virtuell ab. Eine halbe Stunde nach Handelsschluss in New York stehen die wöchentlichen API-Lagerbestände auf der Agenda.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 10.761 // 10.850 // 10.953 // 11.000 // 11.266 // 11.500 Unterstützungen: 10.590 // 10.500 // 10.279 // 10.100 // 10.000 // 9.955

