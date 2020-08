Dax mit Kehrtwende – Gewinne seit Handelsbeginn komplett abgegeben

Gestützt durch überwiegend gute Quartalszahlen sowie mehr hoffnungsvoller Konjunkturdaten war der Dax heute zunächst positiv in den Handel gestartet, musste jedoch knapp eine Stunde nach Handelsbeginn sämtliche Gewinne wieder abgeben und ist ins Minus gerutscht. Derzeit notiert er mit einem Minus von 0,3 Prozent bei 12.609 Punkten.



Als zentrales Argument für Aktien herhalten muss derzeit einmal mehr das viele Geld, für das bei der Suche nach attraktiven Anlagemöglichkeiten eigentlich nur der Aktienmarkt bleibt. „Trotz der gestrigen Kurssteigerung steht die Erholung an den Börsen auf tönernen Füßen“, warnte jedoch Marktbeobachter Christian Henke von IG Markets mit Blick auf die derzeitigen Corona-Infektionszahlen.

Außerdem blicken Anleger gespannt nach Washington, wo Republikaner und Demokraten weiter über neue Maßnahmen in der Viruskrise streiten. Experten sehen es hier als eingepreist an, dass es am Ende einen Kompromiss geben wird. Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners sieht genau darin Gefahrenpotenzial: „Ein Scheitern der Verhandlungen könnte einen kleinen Kursschock auslösen.“ Amerikanische Medien berichten zudem, dass sich eine Einigung womöglich sogar bis September hinziehen könnte, was weiteren erheblichen Druck auf die amerikanische Wirtschaft erzeugen würde, da die Hilfen dringend benötigt werden.

Werbung Knock-Outs zum DAX Kurserwartung DAX-Index wird steigen DAX-Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Für Trübsal sorgte auch der Quartalsbericht von Bayer, da der Pharmakonzern wegen der Causa Glyphosat einen Milliardenbetrag auf den Tisch legen muss, um eine Einigung erzielen zu können. Die Aktie des Pharmariesen ist mit einem Minus von 3,3 Prozent deutlich unter Druck geraten.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: H-AB/Shutterstock.com

Testsieger onvista bank: Kostenlose Depotführung, nur 5,- € Orderprovision und komfortables Webtrading! Mehr erfahren > > (Anzeige)