Dax mit Verlusten erwartet - Thyssenkrupp setzt erneut Rotstift an

Trotz der guten Impfstoffnachrichten von gestern ziehen von den USA wieder dunkle Wolken auf. Die Stadt New York will wegen der Neuinfektionen wieder die Schulen schließen. Das belastet die Börsen. Thyssenkrupp kämpft an anderer Front weiter.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US2605661048, DE0007500001, DE000KBX1006,