Dax niedriger erwartet - US-Arbeitsmarkt im Blick

Frankfurt (Reuters) - Vor dem mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag niedriger starten.

Am Donnerstag hatte der Leitindex 0,2 Prozent tiefer bei 14.056 Punkten geschlossen.

Die Wall Street hatte danach ihre Kursverluste ausgebaut. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte die Inflationssorgen der Anleger am Donnerstag nicht gelindert. Er betonte in einer Rede, trotz des jüngsten Renditeanstiegs keine Notwendigkeit zu sehen, vom derzeitigen geldpolitischen Kurs abzuweichen.

Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht. Experten erwarten für Februar den Aufbau von 110.000 Stellen außerhalb der Landwirtschaft. Das wäre etwas mehr als doppelt so viel wie im Vormonat.

Zudem stehen einige Firmenbilanzen an. In Deutschland legt die Allianz Zahlen vor, aus dem Ausland geben die London Stock Exchange und die Schweizer Großbank UBS Einblick in ihre Bücher.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 14.056,34

Dax-Future 13.986,00

EuroStoxx50 3.704,85

EuroStoxx50-Future 3.679,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 30.924,14 -1,1 Prozent

Nasdaq 12.723,47 -2,1 Prozent

S&P 500 3.768,47 -1,3 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei 28.813,85 -0,4 Prozent

Shanghai 3.514,16 +0,3 Prozent

Hang Seng 29.356,10 +0,4 Prozent