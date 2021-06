DAX positiv gestartet, Netflix verpflichtet Spielberg, IPO von Bike24 in Planung, Bitcoin Todeskreuz

Replaced by the video

Zudem sprechen wir über das "Todeskreuz" im Bitcoin. Diese charttechnische Formation ist sehr selten und war zuletzt im März 2020 zu sehen. Was kann dies bedeuten und welche News drückt den Bitcoin seit einigen Tagen?

Aus dem Aktienbereich berichten wir über den Wandel von Steven Spielberg. Einst konnte er mit Streamingdiensten wenig anfangen, nun unterzeichnete er einen Exklusivvertrag mit Netflix. Wirkt sich dies bereits positiv auf den Aktienkurs aus und was hat Steven Spielberg für eine Vita?

Der letzte Blick gilt dem IPO von Bike24, welches bald den Zeichnungspreis angibt und nach About You an die Börse strebt. Wir werden Sie hier entsprechend unterrichten.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ Media GmbH und der LS Exchange in den neuen Handelstag. Mit Daniel Saurenz sprechen wir heute wieder 11.30 Uhr im Interview.

