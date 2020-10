DAX: Potenzieller Doppelboden

Noch in den ersten Handelsstunden herrschte unter Investoren Ausverkaufsstimmung, an den Verlaufstiefs aus September bei 12.341 Punkten drehte der Index jedoch dynamisch zur Oberseite ab, überwand anschließend den 200-Tage-Durchschnitt und notiert nun wieder im Bereich von 12.55 Zählern. Sollte die Kauflaune jetzt einige Tage anhalten, wäre sogar ein tragfähiger Doppelboden gefunden.

An der übergeordneten Seitwärtsbewegung der letzten drei Monate zwischen 12.250 und 13.460 Punkten würde dies vorläufig nicht ändern, erst müssen weitere Signale seitens der US-Politik abgewartet werden. Dazu zählt zum einen das zweite Konjunkturpaket, zum anderen stehen ganz klar die US-Präsidentschaftswahlen in knapp zwei Wochen im Fokus. Hierzulande macht den Aktienmärkten das grassierende Corona-Virus zu schaffen, ein drohender Lock down wäre pures Gift für die Börsen.

Aus technischer Sicht hat sich die Aussage der letzten Male überhaupt nicht geändert, erst wenn eine der größeren Marke nachhaltig getriggert werden sollte, käme wieder größere Kursbewegungen ins Spiel. Oberhalb von 13.460 Punkten könnten die Rekordstände bei 13.795 Zählern angesteuert werden. Auf der Unterseite bedeutet ein Bruch der Unterstützungszone um 12.250 Zählern einen potenziellen Rücksetzer auf die mittelfristig entscheidende Unterstützung bei 11.624 Punkten.

Weitere Wirtschaftsdaten werden ab 16:00 Uhr mit dem europaweiten Verbrauchervertrauen per Oktober (vorläufig) fortgesetzt, zeitgleich melden die USA frische Zahlen zum Index der Frühindikatoren per September und zum Verkauf bestehender Häuser aus dem abgelaufenen Monat (annualisiert).

Wichtige Chartmarken Widerstände: 12.600 // 12.725 // 12.828 // 12.880 // 13.000 // 13.200 Unterstützungen: 12.442 // 12.341// 12.253// 12.095 // 11.900 // 11.828

