DAX: Punktlandung 61,8 Prozent Fibo

Am schwarzen Mittwoch erlebte der DAX einen tiefen Kursrutsch auf ein Tief von 11.460 Punkten und ging zum Schluss mit einem Abschlag von über vier Prozent oder rund 500 Zählern aus dem Handel. Gestoppt wurde das Barometer erst an seiner mittelfristigen Unterstützung um 11.624 Punkten.

Aber auch das 61,8 % Fibonacci-Retracement bei 11.471 Punkten vermochte zu einer Stabilisierung beizutragen, womit das Barometer vergleichsweise gute Chancen hat im heutigen Handel etwas durchzuatmen. Aber erst oberhalb von 11.650 Punkten lässt sich tatsächlich wieder Aufwärtspotenzial zurück an die gestrigen Tageshochs von 11.852 Punkten ableiten. Ein Kurslückenschluss erscheint wenig wahrscheinlich, würde aber auch erst mit einem Anstieg an 12.034 Punkte einhergehen.

Die Lage ist sehr angespannt, neben dem teilweisen Lock down in Deutschland könnte sich bei weiterer Ausbreitung der Infektionszahlen durchaus noch ein kompletter Stillstand wie im Frühjahr dieses Jahres einstellen. Anleger werden vorsichtiger, der Handel dürfte entsprechend nervös ausfallen.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan bereits in der Nacht zum Donnerstag mit der Bekanntgabe der geldpolitischen Entscheidung geliefert, dem haben sich Einzelhandelsumsätze per September angeschlossen. In wenigen Minuten geht es mit Deutschlands Erwerbstätigenzahl aus dem abgelaufenen Monat los, sogleich wird auch die Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft (Frühindikator) aus September vorgelegt. Spaniens Verbraucherpreise aus Oktober folgen um 9:00 Uhr, um 9:55 Uhr wird die deutschlandweite Arbeitslosenzahl aus Oktober (saisonbereinigt) sowie die Arbeitslosenquote veröffentlicht.

Um 11:00 Uhr folgen eine Reihe europäischer Daten zur Wirtschaftsstimmung, Geschäftsklimaindikator, Verbraucher-, Industrie- und Dienstleistungsvertrauen per Oktober. Ab 13:30 Uhr stoßen die USA mit ersten Daten zu Erstanträgen und fortgesetzt Anträgen auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche hinzu, um 13:45 Uhr wird die Europäische Zentralbank EZB ihren Zinsentscheid bekannt geben. Ab 14:30 Uhr folgt die dazugehörige Pressekonferenz.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 11.624 // 11.755 // 11.852 // 11.887 // 12.000 // 12.063 Unterstützungen: 11.471 // 11.394 // 11.235 // 11.186 // 10.959 // 10.898

