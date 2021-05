DAX: Quantensprung oder Luftnummer? Seitwärts auch eine Option!

Der DAX ist Investoren in diesen Tagen womöglich ein Rätsel. Wobei das kurzfristig orientiert vermutlich immer so ist. Kurzfristig notierte unser heimischer Leitindex sogar mal unter der Marke von 15.000 Punkten. Allerdings hat es der DAX zum Ende der Woche erneut geschafft, die Marke von 15.400 Zählern zurückzuerobern.

Kommt jetzt der große Quantensprung oder womöglich doch eher die große Luftnummer und unserem heimischen Leitindex geht die Puste aus? Das ist natürlich eine interessante Frage. Ich bin grundsätzlich der Meinung: Foolishe Investoren dürfen nicht vergessen, dass der DAX auch seitwärts pendeln könnte. Ein Szenario, das für mich gar nicht so unwahrscheinlich ist.

DAX: Seitwärts pendeln als Option …?

Sollte der DAX seitwärts pendeln, so heißt das natürlich nicht, dass unser heimischer Leitindex einfach bloß auf der Stelle tritt. Nein, sondern womöglich auch, dass unser Leitindex in einer gewissen Spanne hin und her tendiert. Vielleicht jeweils um 500 Punkte. Oder, wenn die Spannbreite breiter ist, vielleicht auch 1.000 Zähler. Varianz ist auch hier natürlich möglich.

Aber was spräche dafür, dass der DAX jetzt seitwärts pendelt? Wenn du mich fragst, eine grundsätzlich interessante Mischung und eine interessante Ausgangslage. Unser Leitindex kann jetzt zumindest noch davon profitieren, dass wenige Tech-Akteure und Corona-Profiteure in ihm gebündelt sind. Die derzeitige Korrektur im Tech-Markt könnte ein wenig spurloser an den hiesigen Aktien vorbeiziehen. Womöglich ist es bloß Delivery Hero, wo ein wenig die Luft entweichen könnte.

Andererseits könnte es im Gegensatz zu einer leichten Korrektur im Tech-Segment Aufwärtspotenzial im DAX geben, was die Value-Aktien angeht. Insbesondere die Zykliker, sprich die Automobil- und die Chemiebranche, besitzen vielleicht noch etwas Turnaround-Potenzial. Das könnte im Worst-Case ausgleichen, dass die US-Börsen vielleicht schwächer werden. Hier ist natürlich weiterhin ein Tech-Fokus vorhanden und unser heimischer Leitindex neigt gerne mal dazu, seinen großen Indexpendants nachzueifern. Ich sehe daher das Potenzial, dass jetzt eine kurze bis mittelfristige Phase kommen könnte, in der der DAX zu einer Seitwärtsbewegung tendiert.

Ich bin natürlich kein Experte. Und es ist mir auch egal

Ich bin natürlich kein Experte, was das Vorhersagen des DAX in den nächsten Wochen oder Monaten angeht. Selbst auf ein bis zwei Jahre sind meine Prognosen unsicher. Zudem präferiere ich insgesamt einen Ansatz, bei dem ich selektiv auf Dividendenaktien aus unserem heimischen Leitindex setze. Oder auf günstige Value-Qualitätsaktien. Solche Kandidaten kann ich auch jetzt noch identifizieren.

Trotzdem: Foolishe Investoren sollten sich womöglich auf wenig Bewegung einstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir nach der Rallye und mit dem Ende von COVID-19 eine Phase erleben könnten, die etwas seitwärts geht.

Der Artikel DAX: Quantensprung oder Luftnummer? Seitwärts auch eine Option! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

