DAX: Schwacher Wochenausklang

Der DAX-Index erlebte gleich zum Handelsstart einen Fehltritt und fiel intraday auf 12.800 Punkte zurück. Derzeit notiert das Barometer zwar etwas höher, allerdings drücken schwache Wirtschaftsdaten aus China auf die Stimmung der Anleger. Noch aber ist der kurzfristige Aufwärtstrend bestehend seit Ende Juli intakt, sodass dieser bei aufkommendem Optimismus wieder für Kursgewinne sorgen könnte.

Darauf sollte man sich allerdings nicht zu 100 Prozent verlassen, seit Juni schwächelt der Deutsche Aktienindex DAX und verfehlte in dieser Woche die Chance eines Anstiegs an die Junihochs von 13.313 Punkten. Noch aber wird auf Biegen und Brechen gekauft, sodass der 50-Tage-Durchschnitt insgesamt noch vollkommen intakt ist und als Unterstützung fungiert. Dieser fällt übrigens mit einer Horizontalunterstützung um 12.500 Punkten zusammen.

Daher werden größere Verkaufssignale in Richtung des EMA 200 (rote Linie) bei 12.098 Punkten erst darunter wahrscheinlich, bei größerer Abgabebereitschaft könnte sogar noch einmal das mittelfristige Unterstützungsniveau um 11.624 Punkten zum Tragen kommen.

Weitere Wirtschaftsdaten kommen nur noch aus den USA und werden ab 15:15 Uhr mit Zahlen zur Kapazitätsauslastung und Industrieproduktion aus dem Monat Juli fortgesetzt. Um 16:00 Uhr steht das Konsumklima der Uni Michigan für den Monat August (vorläufig) auf der Agenda, zeitgleich werden Lagerbestände aus Juni durchgegeben. Als letzte planmäßige Nachricht wird eine halbe Stunde vor Handelsschluss in New York der Commitments of Traders (COT) Report durchgegeben.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 13.000 // 13.103 // 13.183 // 13.313 // 13.386 // 13.425 Unterstützungen: 12.880 // 12.687 // 12.500 // 12.490 // 12.253 // 12.098

