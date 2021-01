DAX-Schwäche am Morgen, erhöhte Volatilität nicht nur bei Aktien, Daimler, Commerzbank, Comdirect

Replaced by the video

Davon bleibt am Morgen wenig zurück. Der Index notiert vorbörslich an der 13.500 und geht damit weiter im charttechnischen Dreieck auf. Die Volatilität nimmt hierbei zu, wie man auch am Gradmesser

VDAX-News ablesen kann.

An Einzelwerten ist heute #Daimler spannend. Die vorläufigen Jahreszahlen können sich in allen Bereichen sehen lassen und zeigen ein Wachstum trotz Corona auf.

Einen anderen weg muss die #Commerzbank beschreiten. Hier gibt es Pläne, im Unternehmen jede zweite Filiale zu schließen und jeden dritten Arbeitsplatz abzubauen. Profitiert hiervon die

Online-Tochter Comdirect?

Zugehörige Wertpapiere: hwäche am Morgen, erhöhte Volatilität nicht nur bei Aktien, Daimler, Commerzbank, Comdirect