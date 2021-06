Dax schwächelt nach Fed-Entscheid - CureVac stürzen ab

Frankfurt (Reuters) - Die nahende Zinswende in den USA hat dem deutschen Leitindex am Donnerstag zugesetzt. Der Dax verlor in den ersten Handelsminuten 0,4 Prozent auf 15.652 Zähler.

"Die US-Notenbank reagiert – und zwar deutlicher als erwartet", konstatiert NordLB-Analyst Bernd Krampen. Die Fed fasst trotz ihrer weiterhin kräftigen Konjunkturhilfen eine Abkehr vom Krisenmodus und eine frühere Zinswende ins Auge. Die führenden US-Notenbanker signalisierten nach ihrer Sitzung am Mittwoch erste Zinsschritte für 2023. Bislang galt Anfang 2024 als Startpunkt für solche Schritte. Die neuen Leitzinsprojektionen seien eine kleine Überraschung gewesen, urteilten auch die Analysten der LBBW in einem Kommentar. Die Aussicht auf steigende Kapitalmarktzinsen machte Finanztitel begehrt. Die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank kletterten um jeweils 1,8 Prozent in die Höhe. Deutlich abwärts ging es dagegen für CureVac. Der Corona-Impfstoffkandidat CVnCoV des Tübinger Unternehmens hat bei einer zweiten Zwischenanalyse die statistischen Ziele verfehlt. Die Aktien brachen in der Spitze um 52,4 Prozent auf 39,10 Euro ein und waren damit so billig wie seit fast neun Monaten nicht mehr.