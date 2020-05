Dax-Siegesserie könnte reißen

Nach fünf Handelstagen im Plus droht die Siegesserie im Dax zum Ende der Woche zu reißen. Die Anleger gehen angesichts der Hongkong-Krise auf Nummer sicher. Das Thema Corona rückt in den Hintergrund. Auch in den USA trübt sich die Stimmung ein.

