DAX steigt um weitere 3,75 Prozent

Bullen drücken auch zu Beginn dieser Woche weiter aufs Gas und treiben die Notierungen des DAX-Index intraday über die runde Kursmarke von 12.000 Punkten an. Gestützt werden die Kursgewinne von den zahlreichen Konjunkturpaketen - die Bundesregierung will am Mittwoch ihr Fortschritte vorlegen.

Bis dahin haben Marktteilnehmer schon einmal Vorschusslorbeeren verteilt, insbesondere der zuletzt arg gebeutelte Triebwerkshersteller MUT Aero Engines und Daimler führen heute die Dax-Gewinnerliste an - Gold verharrt nahezu unverändert, Brent Crude Öl kratzt schon wieder an der 40,00 US-Dollar-Marke. Doch viel Luft bleibt dem Deutschen Aktienindex auf der Oberseite nicht mehr, bei 12.127 und 12.272 Zählern verlaufen die nächsten großen Hürden und könnten den DAX entsprechend ausbremsen. Auf der Unterseite stützen die Marken bei 11.781 und 11.675 Punkten das Barometer. Bei den weiteren Wirtschaftsdaten dominiert zunächst einmal noch die EWU, ab 15:45 Uhr stehen frische Zahlen zum Volumen der EZB-Käufe von Staatsanleihen, Pfandbriefen und ABS-Papieren auf der Agenda. Zeitgleich wird noch der EZB-Monatsbericht vorgelegt. Eine halbe Stunde nach Handelsschluss in New York werden die wöchentlichen US-Rohöllagerbestände angezeigt. DAX (Tageschart in Punkten) Tendenz: Wichtige Chartmarken Widerstände: 12.127 // 12.200 // 12.272 // 12.367 // 12.500 // 12.593 Unterstützungen: 12.000 // 11.896 // 11.781 // 11.679 // 11.575 // 11.488

