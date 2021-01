DAX: Tagesgewinn wackelt

Nach der Euphorie der Investoren zu Beginn dieses Jahres zeigt der DAX-Index in der zweiten Handelswoche latente Schwäche und gibt weiter in Richtung der Februarhochs nach. Noch aber halten sich die Abschläge in Grenzen, das muss aber so nicht bleiben.

Für Verunsicherung am deutschen Aktienmarkt dürfte eine Nachricht gesorgt haben, dass der Lockdown in Deutschland sogar bis Anfang April andauern könnte. Allerdings halten sich die Verluste wie bereits erwähnt in Grenzen, Abschläge zurück auf die Februarhochs bei 13.795 Punkten wären noch kein Beinbruch. Nur tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, anderenfalls drohen Abschläge auf 13.460 Zähler. Mittelfristige Ziele wurden dagegen zwischen 14.500 und 14.700 Punkten aktiviert. Zwischenzeitliche Konsolidierungen schließt das jedoch nicht aus und könnte auf die beschriebenen Unterstützungsniveaus abwärts führen. Weitere Wirtschaftsdaten werden ab 15:35 Uhr mit einer Rede von Fed-Gouverneurin Lael Brainard fortgesetzt, um 16:00 Uhr steht das IBD/TIPP-Verbrauchervertrauen per Dezember auf der Agenda. Zeitgleich werden JOLTS-Daten (offene Stellen) per November der US-Amerikaner vorgestellt, interessant dürfte auch die Rede von Boston Fed-Präsident Eric Rosengren ab 20:00 Uhr werden. Als letzte planmäßige Nachricht des Tages folgen eine halbe Stunde nach Handelsschluss der New Yorker Börse die wöchentlichen API-Rohöllagerbestände. DAX (Tageschart in Punkten) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com) Wichtige Chartmarken Widerstände: 14.000 // 14.131 // 14.202 // 14.255// 14.121 // 14.15 Unterstützungen: 13.900 // 13.795 // 13.720 // 13.600 // 13.715 // 13.667 Interessenkonflikt Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG: Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Haftungsausschluss Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

