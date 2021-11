DAX - Technisch angeschlagen, Corona rumort

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 15.280,86 Pkt (XETRA)

Schaubild mit Übersicht der 3 Corona-Sell Offs.

Der Sell Off stoppt am Freitag vergangener Woche auf dem roten EMA200 bei derzeit 15.224 Punkten. Auch heute konnte der deutsche Leitindex auf diesem wichtigen gleitenden Durchschnitt schließen. Die beiden Tageskerzen sind allerdings nicht überzeugend. Bisher weist die kurzfristige Signallage eher auf einen baldigen Bruch der 15.224 hin. Bei 14.820 Punkten liegt die Unterstützung darunter.

Das ist so einfach - Jeder User kann das rasch selbst umsetzenIhr Consorsdepot, Ihr Flatexdepot, Ihr Comdirectdepot, etc. traden Sie mit nur einem Klick Umschaltung aus einer Plattform: Nämlich Guidants. Mit diesem Link kommen Sie in die Broker-Übersicht. Das Traden via Guidants führt zu keinerlei Zusatzkosten! Einfach mal ausprobieren. Mit dem Schlüssel-Symbol können Sie eine Session-TAN aktivieren, was das Trading sehr erleichtert. Also eine TAN pro Tag. Sie kennen die App noch nicht? Dann geht es hier entlang

Guidants - Software made in Germany.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)