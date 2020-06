DAX-Test der 12.000 bestanden, Wirecard wird durchgereicht

Die Verluste vom Mittwoch wirkten heute noch einmal nach. Die Eröffnung des DAX war noch leicht im Gewinn, doch wenig später wurde der Kursbereich unter 12.000 Punkte getestet. Dort traf der Markt auf reges Kaufinteresse, was am Ende sogar für ein Gesamtplus des Tages reichte. Unabhängig davon gibt es eine Meldung, die für Aufsehen sorgte: Der DAX-Konzern Wirecard ist insolvent.

Wechselbad der Gefühle bei den DAX-Anlegern

Auf die Verluste vom Mittwoch folgten erst Käufe, die am Morgen für ein höheres Eröffnungsniveau sorgten. Doch dieses hielt nicht lange an. Bereits in der ersten XETRA-Handelsstunde brachen die Vortagestiefs und der DAX fiel sehr rasant unter die Marke von 12.000 Punkten. Ein dynamischer Moment, der genau an den Hochs vom vergangenen Montag endete und dort eine Gegenreaktion nach sich zog.

Bis 11.00 Uhr stieg der Leitindex zurück zur 12.220 und damit an die untere Begrenzung der letzten Handelstage. Dies war am Ende dennoch nicht mehr als eine Gegenbewegung, denn schon kurze Zeit später kam eine Meldung, die für Verunsicherung sorgte.

Das DAX-Unternehmen Wirecard meldete offiziell Insolvenz an und wurde vom Handel ausgesetzt. Bis dahin war der Kurs bereits auf ein neues XETRA-Verlaufstief gefallen und notierte kurzzeitig unter 10 Euro Nach dieser Meldung brachen sinngemäß alle Dämme und der Aktienkurs gab massiv nach. Rund 70 Prozent Abschlag sorgten für einen weiteren Kurseinbruch und ließen nun die schlimmsten Befürchtungen bei Anlegern bezüglich der weiteren Entwicklung des Unternehmens wahr werden.

"Der Vorstand der Wirecard AG hat entschieden, für die Wirecard AG beim zuständigen Amtsgericht München einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung zu stellen"

lautete die entsprechende Pressemitteilung.

Wegen der nur noch gerinden Gewichtung der Aktien im DAX hatte dies wenig Auswirkungen auf den Gesamtmarkt. Zum Handelsende erholte sich der Gesamtmarkt etwas und mit einer leicht positiven Wall Street konnte zum XETRA-Ende ein Gewinn von 84 Punkten mit folgenden Tagesparametern verbucht werden:

Eröffnung 12.102,25PKT Tageshoch 12.236,46PKT Tagestief 11.957,31PKT Vortageskurs 12.093,94PKT

Die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren am Nachmittag eher eine Bremse für die weitere Aufwärtsentwicklung. Mit 1,48 Millionen (offizielle Prognose war 1,30 Millionen, Vorwoche war 1,508 Millionen, nun aber auf 1,540 Millionen nach oben revidiert) erlangte die Statistik keine Besserung und verzeichnet alleine in den letzten sieben Wochen knapp 47 Millionen gestellte Erstanträge. Dennoch reagierte der US-Markt nicht nachhaltig negativ.

Nachbörslich notieren wir in der Nähe der Tageshochs und haben damit eine recht solige Ausgangsbasis für den letzten Handelstag dieser Woche:

Wie entwickelten sich die Einzelwerte des Deutschen Aktienindex?

Mehr Gewinner als Verlierer im DAX

Wirecard sticht heute erneut in der Top & Flop Liste heraus. Das Unternehmen ist dennoch im DAX gelistet und dürfte dies wohl auch bis zur regulären September-Umschichtung bleiben, wie aus den Medien zu erfahren war.

Ein weiterer Verlierer war die Bayer-Aktie. Nach der Beendigung der Glyphosat-Klagewelle mit einem milliardenschwerem Vergleich profitierte die Aktie zunächst am Vorabend und in der Vorbörse. Darüber sprachen wir mit einem Händler an dieser Stelle:

Im Handelsverlauf drehte diese Marktmeinung und bescherte der Bayer-Aktie einen starken Verlust.

Die Gewinnerliste führte heute die Deutsche Bank an. Im Vorfeld des US-Banken-Stresstests wird hier auf gute Noten spekuliert. Zudem zeigt das Unternehmen, dass es für zukünftige Technologien offen ist. Deutsche Bank Kunden können via WhatsApp-Messenger nun auch in Kontakt mit der Bank treten. Ein entsprechendes Modul wurde in die Kommunikationssoftware von Symphony integriert und begeistert technikaffine Anleger.

Die Liste der Tops und Flops sehen Sie wie gewohnt hier im Überblick:

Kommen wir nun wie gewohnt zum mittelfristigen Chartblick.

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Die 12.000er-Marke wurde kurz unterschritten und dann wieder zurückerobert. Ein prinzipiell starkes Zeichen, was jedoch vor dem Hintergrund der weiteren Unsicherheit im Gesamtmarkt zu bewerten ist. Hier schwingen noch immer die News zu den Zöllen aus USA in Richtung europäischer Waren und das Thema Corona mit.

Das mittelfristige Bild im DAX ist daher ohne große Impulse zu skizzieren. Vielmehr warten die Marktteilnehmer auf eine klare Tendenz, die jedoch mit einem Bruch dieser Linien eintreten könnte:

Vielleicht können wir bereits morgen in der Vorbörse dazu mehr berichten.

Kommen Sie gut in den Feierabend und bleiben Sie gesund.

Ihr Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.

© TRADERS´ media GmbH

Zugehörige Wertpapiere: st der 12.000 bestanden, Wirecard wird durchgereicht