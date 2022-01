Dax testet wieder die 15.000 – erneuter Kurssturz an der Wall Street belastet

Nach der schwungvollen Erholung zum Wochenauftakt sind die US-Anleger schon wieder auf der Flucht. Das kurze Aufbäumen der Kurse wird sofort zum weiteren Abverkauf genutzt. Kein Wunder: Heute unterlässt es kein Experte darauf hinzuweisen, dass das starke Intraday Reversal von Montag kein gutes Omen für die Wall Street ist. Daher ist die Angst der Anleger nicht kleiner geworden. Und solange nicht feststeht welchen Kurs die Fed in Sachen Zinserhöhung einschlägt, ist für viele Anleger der Seitenrand die sicherere Variante. Daher gibt der Dax auch seine kompletten Tagesgewinne wieder ab und fällt erneut unter die Marke von 15.000 Punkten.

Montag wurden genau an dieser Stelle die Schnäppchenjäger wach und sorgten dafür das der Dax nicht weit unter diese Marke abtauchte. Auch heute scheint es so zu sein, obwohl sich das Bild an der Wall Street zunehmend verdüstert.

Der Dow Jones Industrial rutscht im frühen Handel um 1,95 Prozent ab. Mit 33 693,59 Zählern sackt der Leitindex binnen einer halben Handelsstunde wieder deutlich unter die Marke von 34 000 Zählern, die er am Vortag mit einer späten Erholungsrally eindrucksvoll zurückerobert hatte. Der marktbreite S&P 500 verliert 2,40 Prozent auf 4304,20 Zähler. Angeschlagen bleibt aber vor allem die technologielastige Nasdaq 100 , die um 2,73 Prozent auf 14 112,83 Zähler absackt.

Damit sind die Hoffnungen auf bessere Zeiten erst einmal wieder beendet. Für mehr Ruhe im Markt könnte morgen Jerome Powell sorgen, wenn er den zukünftigen Kurs der Fed genauer aufzeigt. Ist der allerdings noch straffer als erwartet, dann könnte die amerikanische Notenbank den Kursverfall an der Wall Street auch beschleunigen.

Redaktion onvista / dpa/AFX

Foto: H-AB / shutterstock.com