DAX tritt auf der Stelle - Übernahmefantasie bei Covestro

Der DAX wird kaum verändert erwartet. Die Corona-Krise rückt stärker in den Fokus und bremst die Kauflaune. Am Markt wird über ein mögliches Übernahmeangebot eines New Yorker Finanzinvestors für Covestro spekuliert.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE0006062144,