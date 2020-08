DAX: Unentschlossen

Der deutsche Leitindex DAX verlor am vorletzten Handelstag dieser Woche gut 0,5 Prozent an Boden, konnte jedoch die kurzfristige Unterstützung um 12.500 Punkten verteidigen. Trotzdem macht der Gesamtmarkt den Eindruck von Unentschlossenheit, befindet sich auf Sicht von nur wenigen Tagen auf Richtungssuche. Übergeordnet ist ein Verkaufssignal schon längst aktiviert worden.

Um dieses jedoch weiter fortzusetzen, muss der 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 12.384 Punkten nachhaltig unterschritten werden. Erst dann würde weiteres Korrekturpotenzial in Richtung EMA 200 bei rund 12.050 Punkten frei werden, darunter dürfte sicherlich die mittelfristige Horizontalunterstützung um 11.624 Punkten zum Zuge kommen. Nach technischen Maßstäben wäre erst dann wieder der Weg nach oben hin frei.

Ein überraschender Kursanstieg über 13.000 Punkte eröffnet dem deutschen Leitindex dagegen Aufwärtspotenzial zurück an seine Julihochs bei 13.313 Punkten. Allerdings fällt ein derartiges Szenario in einen vergleichsweise schwachen Handelsmonat, tendenziell kehren erst Ende August alle Händler an ihre Plätze zurück und treiben anschließend die Kurse saisonal wieder hoch.

Erste Wirtschaftsdaten trafen bereits in der Nacht zum Freitag mit Japans Zahlen zu Ausgaben privater Haushalte aus Juli und den durchschnittlichen Nettoeinkommen aus Juni ein. China hat in den frühen Morgenstunden sein Handelsbilanzsaldo für den abgelaufenen Monat vorgelegt, in Deutschland geht es ab 8:00 Uhr mit Zahlen zum Handelsbilanzsaldo der Erzeugung im produzierenden Gewerbe und der Exportrate aus Juni (saisonbereinigt) weiter. Um 8:45 Uhr legt Frankreich noch mal mit seinem Handelsbilanzsaldo, der Industrieproduktion per Juni und neu geschaffenen Stellen Ex Agrar Q2 (vorläufig) nach.

Um 10:00 Uhr steht Italiens Handelsbilanzsaldo aus Juni auf der Agenda, ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit ersten Daten zu neu geschaffenen Stellen ex Agrar im Juli und den durchschnittlichen Stundenlöhnen ebenfalls für den letzten Monat dazu. Dividendenabschläge sind unter anderem bei Apple und IBM einzuplanen.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 12.744 // 12.880 // 12.930 // 13.000 // 13.103 // 13.183 Unterstützungen: 12.500 // 12.384 // 12.297 // 12.253 // 12.095 // 12.045

