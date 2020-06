DAX: Unkaputtbar

Die letzte Woche hatte es wieder in sich, der deutsche Leitindex konnte seine Aufwärtsbewegung sogar noch beschleunigen und kletterte auf ein Niveau von 12.800 Punkten an. Trotz des seit Tagen überkauften Zustandes wird weiter fleißig nachgekauft, auch in dieser Woche könnte noch so einiges gehen. Allerdings muss im gleichen Atemzug die extrem dünn gewordene Luft erwähnt werden.

Sollten sich zu Beginn dieser Handelswoche weitere Gewinne einstellen, könnte rasch die nächste runde Tausender Marke bei 13.000 Zählern angesteuert werden. Zugleich stellt dieses Niveau jedoch auch die maximale Ausdehnung der laufenden Rallye dar, an derer dynamische Gewinnmitnahmen kurzfristig einsetzen könnten. Auffangpunkte findet der DAX dabei um 12.000 sowie 11.700 Punkten vor. Übergeordnet dürften die Stimuli der Notenbanken jedoch weiter anhalten und mittelfristig fortgesetzte Kursgewinne „anfeuern“.

Auf Wochensicht hat der heimische Index gerade erst mit dem Sprung über das Niveau von 11.820 Punkten seinen 50-Wochen-Durchschnitt zurückerobert, das ist ein stark bullisches Zeichen, darüber hinaus fungiert genau diese Marke als mittelfristig strategisches Einstiegsniveau in Long-Positionen. Wann die Rallye tatsächlich ein Ende findet, lässt sich auch nach technischen Maßstäben nicht beziffern, die Dynamik ist bei der realwirtschaftlichen Lage unverhältnismäßig und hebelt die Ansätze entsprechend schnell wieder aus. Bärische Vorzeichen würden sich erst unterhalb eines Kursniveaus von 11.680 Punkten ergeben, an dieser Stelle verläuft nämlich der 200-Wochen-Durchschnitt und dürfte bei einem signifikanten unterschreiten weitere Kursverluste hervorrufen.

Erste Wirtschaftsdaten wurden bereits in der Nacht zum Montag mit Japans Zahlen zum BIP Q1 (endgültig), dem Leistungsbilanzsaldo April (saisonbereinigt), der Kreditvergabe Mai und dem Economy Watchers Sentiment Mai vorgelegt. Ab 8:00 Uhr geht es mit Deutschlands Industrieproduktion für den abgelaufenen Monat weiter, gefolgt von frischen Daten zum Sentix Investorenvertrauen aus der Eurozone.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 12.880 // 13.000 // 13.100 // 13.132 // 13.200 // 13.236 Unterstützungen: 12.500 // 12.272 // 12.200 // 12.133 // 12.000 // 11.896

