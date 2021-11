DAX: US-Indizes hatten es bereits angekündigt

Das deutsche Aktienbarometer DAX hat zum Ende dieser Handelswoche eine Korrektur eingeleitet, kurzfristige Rücksetzer zurück auf 16.100 und darunter auf 16.000 Zähler sind nun sehr wahrscheinlich geworden.

Für gewöhnlich kommt es gegen Ende November/Anfang Dezember zu vereinzelten Gewinnmitnahmen, schließlich wollen die Weihnachtsgeschenke irgendwie finanziert werden. An der seit Anfang Oktober laufenden Kursrallye dürfte dies vorläufig nichts ändern, vielmehr ist von einer gewöhnlichen Konsolidierung auszugehen.

Unterhalb von 16.000 Punkten wächst jedoch die Wahrscheinlichkeit auf eine Korrekturfortsetzung in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei 15.779 Zählern spürbar an.

Weitere Impulse für den letzten Handelstag dieser Woche sind tendenziell von Notenbankmitgliedern zu erwarten, ab 16:15 Uhr wird FED-Gouverneur Christopher Waller auf einem Online-Event eine Rede abhalten, ab 19:00 Uhr wird EZB-Präsidentin Christine Lagarde in Frankfurt eine Rede abhalten. Letzte planmäßige Daten werden eine halbe Stunde vor Handelsschluss der New Yorker Börse mit dem wöchentlichen Commitment of Traders (COT) Report erwartet.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 16.220 // 16.313 // 16.335 // 16.378 // 16.408 // 16.474 Unterstützungen: 16.101 // 16.030 // 16.000 // 15.985 // 15.881 // 15.810

