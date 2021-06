Dax verlassen nach starkem Wochenauftakt die Kräfte

Nach einem starken Wochenauftakt war am Dienstag für den Dax nicht viel zu holen. Auch an der Wall Street ist der Tag mit Kursverlusten gestartet - es fehlen einfach neue Impulse. Allerdings könnte es heute Abend in den USA spannend werden.

Zugehörige Wertpapiere: DE000A0TGJ55, DE0007664039, DE0006062144, DE0006599905, DE000BAY0017, DE0008469008, DE0005550636, US2605661048,