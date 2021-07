DAX vorbörslich 15.630, Ever Given Rechtsstreit, Hapag Lloyd stark, Cloudflare und Cisco Systems

Replaced by the video

Erstes Thema heute ist der Rechtsstreit um die Ever Given im Suezkanal. Das Unglück liegt nun mehrere Monate zurück, doch die Kosten und Schadenersatzansprüche sind noch lange nicht geregelt. Wie wirkt sich dies aus und wie entwickelte sich der große Containerbetreiber Hapag Lloyd in der Zwischenzeit?

Zweites großes Thema ist Cybersecurity. Nach neuen Hackerangriffen bspw. gegen Coop in Schweden, wo 800 Supermärkte nicht öffnen konnte, lassen auch politische Gespräche notwendig werden. Joe Biden hat indirekt Russland im Visier. Umso wichtiger ist ein Blick auf die Cybersecurity-Aktien. Als Stellvertreter haben wir Check Point Software, Cloudflare und eine Cisco Systems hier näher vorgestellt

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ Media GmbH und der LS Exchange in den neuen Handelstag. Zum Mittag sprechen wir mit Stephan aus dem Handel.

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.

Zugehörige Wertpapiere: rbörslich 15.630, Ever Given Rechtsstreit, Hapag Lloyd stark, Cloudflare und Cisco Systems