DAX: Weder Fisch noch Fleisch

Begonnen hat der deutsche Leitindex diese Woche etwas schwächer, konnte zeitweise aber das anfängliche Minus in der ersten Tageshälfte hinter sich lassen. Besonders viel Dynamik ist dabei jedoch nicht zu erkennen, das Barometer bewegt sich in der Handelsspanne der letzten vier Tage grob seitwärts und lässt Investoren mit entsprechenden Signalen weiter auf sich warten.

Was sich allerdings geändert hat, ist die Indexzusammensetzung. Der traditionsreiche Luftfahrtkonzern Lufthansa musste den Prime-Standard erstmalig in seiner Geschichte verlassen, stattdessen rückt das Immobilienunternehmen Deutsche Wohnen auf. Wirecard bleibt noch immer das Thema an der Börse, die Aktie stürzt um weitere 40 Prozent ab, nachdem am Wochenende bekannt wurde, dass offensichtlich eine Bilanzfälschung vorliegt. Freundlich präsentieren sich dagegen Versorger und im Grunde defensive Werte.

Wie schon in den frühen Morgenstunden berichtet wurde, kann dem deutschen Leitindex ein Gipfelsturm nur oberhalb der Kursmarke von 12.500 Punkten gelingen, im Anschluss wären dann Zugewinne an 12.913 Zähler vorstellbar. Auf der Unterseite bildet das Unterstützungsniveau von 11.625 Zählern eine potenzielle Verkaufsmarke. Unterhalb dieser könnten sich rasch Abgaben in Richtung 11.235 Zähler einstellen.

Weitere Wirtschaftsdaten werden ab 15:45 Uhr mit frischen Zahlen zum Volumen der EZB-Käufe von Staatsanleihen, Pfandbriefen und ABS-Papieren fortgesetzt. Um 16:00 Uhr sollte sich der Fokus der Investoren auf das vorläufige Verbrauchervertrauen in der EWU aus Juni richten, zeitgleich werden frische Verkaufszahlen bestehender Häuser in den USA per Ende Mai gemeldet.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 12.434 // 12.500 // 12.617 // 12.763 // 12.880 // 13.000 Unterstützungen: 12.272 // 12.200 // 12.132 // 12.000 // 11.776 // 11.624

