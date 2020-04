DAX: Wichtige Woche voraus!

Eine ereignisreiche Woche steht den Anlegern bevor, nicht nur deutsche Großkonzerne öffnen wieder ihre Bücher, auch zahlreiche Quartalszahlen von US-Schwergewichten dürften für Bewegung an den Märkten sorgen. Dann wird das Ausmaß des Lockdowns rund um den Erdball noch einmal greifbarer werden, der DAX präsentiert sich in der Vorbörse sichtlich fester.

Die langsame Öffnung der Industrie in Deutschland weckt wieder Hoffnungen auf eine Fortsetzung der seit Mitte März laufenden Erholungsbewegung beim DAX. Unterdessen hat sich das Kursmuster wieder etwas verändert, jetzt scheint der heimische Index seit etwas mehr als zwei Wochen in einem seitwärts gerichteten Keil zu laufen und deutet bei einem nachhaltigen Ausbruch über die obere Begrenzung eine Trendfortsetzung an.

Technisch ist das durchaus zu vertreten, allerdings dürfte der 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) weiterhin einen markanten Widerstand für den deutschen Leitindex darstellen. Sollte dieser nachhaltig überwunden werden, kämen weitere Kursgewinne in den Bereich des 38,2 % Fibonacci-Retracement um 11.678 Punkten ins Spiel.

Zu schnell sollte man sich solchen Signalen allerdings nicht unterordnen, in dieser Woche werden zahlreiche Quartalszahlen von heimischen und großen US-Schwergewichten erwartet und nehmen sicherlich Einfluss auf die Entscheidungsfindung der Anleger. Sollte es zu einem nachhaltigen Bruch von 10.250 Punkten kommen, müsste mit einem Test der Horizontalunterstützung bei 10.100 Punkten gerechnet werden, darunter sollte der DAX schließlich die Anfang April gerissene Kurslücke um 9.840 Punkten ins Visier nehmen.

Wirtschaftsdaten sind heute rar gesät, um 10:30 Uhr stellt die EZB ihr Ergebnis der Zuteilung eines siebentägigen Dollar-Tenders vor. Um 15:45 Uhr wird schließlich noch das Volumen der EZB-Käufe von Staatsanleihen, Pfandbriefen und ABS-Papieren vorgelegt. Ansonsten konzentriert sich der Markt heute auf Quartalszahlen unter anderem von KUKA, Adidas, Bayer, Amadeus Fire und Merck KGaA.

In Nullzinszeiten, wo die Margen eh gering sind, eine doppelte Belastung. Ängste vor einer neuen Finanzkrise stehen bereits drohend im Raum. Verhindert wurde dies bisher durch den milliardenschweren Einsatz von öffentlichen Mitteln. Auch diese Rechnung wird den Steuerzahlern aber irgendwann präsentiert werden. Die Deutsche Bank und all die anderen Dax-Größen legen im Wochenverlauf ihre Q1-Zahlen vor.

DAX (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 10.525 // 10.645 // 10.756 // 10.808 // 10.820 // 11.000 Unterstützungen: 10.250 // 10.100 // 10.000 // 9.955 // 9.840 // 9.686

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.