Dax wieder bester Laune – Konjunkturdaten und Impulse aus der Berichtssaison verleihen den Anlegern mehr Mut

Nach der durchwachsenen Vorwoche haben die Anleger am heutigen Montag im bisherigen Handelsverlauf wieder deutlich mehr Mut gefasst und jagen den Dax wieder in Richtung der Marke von 12.600 Punkten, mit einem Plus von derzeit knapp 2,3 Prozent bei 12.588 Punkten. Laut Marktbeobachter Timo Emden von Emden Research wittern Schnäppchenjäger derzeit wieder Chancen. Etwa 1000 Punkte hatte der Dax zuletzt wieder eingebüßt, nachdem er Mitte Juli bei knapp 13.314 Punkten noch auf dem Wege dazu war, auch die letzten Verluste aus dem Corona-Crash wieder aufzuholen – aller Sorgen um den weiter grassierenden Virus zum Trotz.

Für Rückenwind sorgten vor allem Industriedaten. Zu Beginn der zweiten Jahreshälfte hat sich die Industrie der Euro-Zone von den heftigen Corona-Einbrüchen erholt. In Deutschland stieg der Einkaufsmanagerindex sogar auf den höchsten Stand seit Ende 2018. Zuvor hatten bereits Industriedaten aus China darauf hingedeutet, dass sich die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt nach der Eindämmung des Coronavirus schneller als erwartet wieder erholt.

Allerdings hielt sich weiter die Angst vor einer zweiten Welle der Coronavirus-Pandemie. „Die steigenden Corona-Zahlen und die Furcht vor erneuten Restriktionen sorgen für Nervosität“, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader. Die Lage in Australien habe gezeigt, dass auch die Wiedereinführung scharfer Restriktionen nicht ausgeschlossen werden könne, sagte Commerzbank-Analystin Esther Reichelt. Allerdings könne wie in den USA die wirtschaftliche Erholung auch ohne explizite Beschränkungen stocken. Der Fokus liege nun auf den Verhandlungen über ein neues US-Konjunkturpaket. Für einen Dämpfer sorgte der Stabschef des Weißen Hauses, Mark Meadows, der gesagt hatte, er sei skeptisch, dass es in naher Zukunft eine Lösung geben werde.

Unternehmenszahlen heben aber vor allem in den USA die Stimmung. „Viele Anleger blicken zurück und können sich nicht an eine Berichtssaison erinnern, die dermaßen erfreulich verlaufen ist, natürlich nur relativ zu den Erwartungen, nicht aber in absoluten Zahlen“, sagte Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Im Schnitt lägen die US-Unternehmen mit ihren bislang vorgelegten Zahlen zwar rund ein Fünftel über den niedrigen Erwartungen, im Vergleich zum Vorjahr aber rund 35 Prozent darunter.

