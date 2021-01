Dax zum US-Machtwechsel niedriger erwartet

Frankfurt (Reuters) - Wenige Stunden vor der Vereidigung des künftigen US-Präsidenten Joe Biden wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch niedriger starten.

Am Dienstag hatte er knapp im Minus bei 13.815,06 Punkten geschlossen.

Biden werde sich in den ersten Tagen im neuen Amt vor allem auf Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie und die Verabschiedung der geplanten billionenschweren Konjunkturhilfen konzentrieren, prognostizierte Carsten Mumm, Chef-Analyst der Privatbank Donner & Reuschel. Beides sei dringend notwendig. "Denn die Auswirkungen der dritten und größten Welle der Corona-Pandemie in den USA zeigen sich immer deutlicher auch in der Realwirtschaft." Mit Ausschreitungen im Umfeld von Bidens Vereidigung müsse zwar gerechnet werden. Anders als beim Sturm auf das Kapitol Anfang Januar seien die Sicherheitskräfte diesmal aber besser vorbereitet.

Vor diesem Hintergrund spielen die anstehenden europäischen Inflationszahlen oder die Geschäftszahlen von Firmen wie der Bank Morgan Stanley oder dem Konsumgüter-Hersteller Procter & Gamble nur eine untergeordnete Rolle.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 13.815,06

Dax-Future 13.802,00

EuroStoxx50 3.595,42

EuroStoxx50-Future 3.589,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 30.930,52 +0,4 Prozent

Nasdaq 13.197,18 +1,5 Prozent

S&P 500 3.798,91 +0,8 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei 28.535,36 -0,3 Prozent

Shanghai 3.575,72 +0,3 Prozent

Hang Seng 29.881,02 +0,8 Prozent