Dax zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Die abnehmende Zahl der Todesfälle in der Coronavirus-Krise in mehreren Ländern lässt Anleger wieder etwas zuversichtlicher werden. Allerdings sorgt die Lage in den USA weiter für Unsicherheit. Experten der Regierung schätzen, dass zwischen 100.000 und 240.000 Amerikaner im Zuge der Pandemie sterben könnten. Die Ausbreitung des Virus in den USA sowie der drastische Stellenabbau in der weltgrößten Volkswirtschaft hatte Europas Anleger vor dem Wochenende vorsichtig gemacht. Der Dax ging am Freitag 0,5 Prozent schwächer bei 9525,77 Punkten aus dem Handel.

Auf der Konjunkturagenda stehen zum Wochenauftakt die Auftragseingänge der deutschen Industrie für Februar. Experten erwarten hier einen Rückgang um zwei Prozent, vor allem wegen der deutlich schwächeren Nachfrage aus China.

Im Blick behalten werden Investoren auch den Ölpreis. Nach der Rally zum Wochenausklang ging der Ölpreis am Montag wieder auf Talfahrt. Hintergrund ist die Verschiebung der für Montag angesetzten Video-Konferenz zwischen dem Förderkartell Opec und Russland. Opec-Kreisen vom Wochenende zufolge soll die Videoschalte auf Mittwoch oder Donnerstag verschoben werden, weil beide Seiten mehr Zeit in den Verhandlungen bräuchten. In der Konferenz soll es um eine drastische Reduzierung der Ölproduktion zur Stabilisierung der Preise gehen. Im Gespräch sei eine Drosselung um zehn Millionen Barrel (Fass zu je 159 Liter) pro Tag.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 9.525,77

Dax-Future 9.853,50

EuroStoxx50 2.662,99

EuroStoxx50-Future 2.723,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 21.052,53 -1,7 Prozent

Nasdaq 7.373,08 -1,5 Prozent

S&P 500 2.488,65 -1,5 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei 18.302,91 +2,7 Prozent

Shanghai Kein Handel

Hang Seng 23.507,81 +1,2 Prozent